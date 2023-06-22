17:45 ()
Свернуть список

Кроос продлил контракт с «Реалом»

Дата публикации: 22-06-2023

«Реал» пролонгировал трудовые отношения с Тони Кроосом до лета 2024 года. Информация была опубликована на сайте «сливочных».

Полузащитник является одним из ветеранов мадридцев. «Реал» выкупил права на Крооса в 2014 году у «Баварии» за 25 млн евро.

В минувшем сезоне в активе 33-летнего футболиста 52 игры за «королевский клуб» (2 забитых мяча, 6 результативных пасов). Всего за мадридцев Кроос провел 417 встреч, отличившись 27 раз и отдав 89 голевых передач. Вместе с «Реалом» немец трижды выигрывал Ла Лигу, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов и 5 раз в клубном чемпионате мира.

На счету Крооса 106 матчей за сборную Германии (17 забитых мячей). В составе национальной команды он выиграл золотые медали ЧМ-2014.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close