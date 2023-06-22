«Fanatik»: Чалов согласился перейти в «Галатасарай»

Дата публикации: 22-06-2023

По данным ресурса «Fanatik», Федор Чалов дал согласие на переход в «Галатасарай».



Источник сообщил, что представители турецкой команды ведут диалог с агентом центрфорварда. Переговоры между сторонами проходят достаточно активно, а сам россиянин положительно оценивает возможность продолжения карьеры в «Галатасарае». Ожидается, что в скором времени турки свяжутся по вопросу перехода Чалова с ЦСКА, который владеет правами на россиянина.



С «армейцами» нападающего связан контрактом до конца 2024 года. В сезоне 2022/2023 на счету 25-летнего игрока 24 забитых мяча и 6 голевых передач в 41 поединке за ЦСКА.



Transfermarkt.de оценивает россиянина в 12 миллионов евро.



В минувшем сезоне Чалов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка России.