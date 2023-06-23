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«Аль-Наср» Роналду может усилиться Брозовичем

Дата публикации: 23-06-2023

Карьера Марсело Брозовича может продолжиться в Саудовской Аравии. Интерес к опорнику «Интера» проявляет «Аль-Наср», цвета которого защищает Криштиану Роналду.

Согласно информации, опубликованной Фабрицио Романо в соцсети, саудовский клуб предпринимает все усилия, чтобы закрыть сделку. Пока договориться с миланцами «Аль-Насру» не удалось, в скором времени стороны должны будут обсудить основные условия перехода. Сам хорват готов к переезду в Саудовскую Аравию.

Соглашение Брозовича с «Интером» рассчитано до лета 2026 года. В минувшем сезоне в активе 30-летнего опорника 40 встреч за «нерадзурри» (3 забитых мяча, 6 голевых передач).

Transfermarkt.de оценивает Брозовича в 25 млн евро.

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