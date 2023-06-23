«Милану» интересен игрок «АЗ Алкмар» Рейндерс

Дата публикации: 23-06-2023

«Милан» прорабатывает вопрос по трансферу Тейьяни Рейндерса, права на которого принадлежат «АЗ Алкмар». Информацией поделился Джанлука Ди Марцио.



Стефано Пиоли, возглавляющий «россонери», одобрил переход полузащитника. При этом клуб из Нидерландов пока не получал официальных запросов по Рейндерсу.



Инсайдер отметил, что в «АЗ Алкмар» рассчитывают выручить с продажи футболиста 18 млн евро. Ранее клуб ответил отказом на предложения нескольких команд АПЛ и «Спортинга», которые готовы были заплатить за голландца 14 000 000 евро.



С «АЗ Алкмар» Рейндерс связан контрактом, истекающим в июне 2027 года. В завершившемся сезоне на его счету 54 игры за клуб (8 голов, 11 ассистов).



Стоимость 24-летнего голландца равняется 8 млн евро (по оценке экспертов «Transfermarkt»).