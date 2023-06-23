«Интер» определился с кандидатами на замену своему основному вратарю

Дата публикации: 23-06-2023

По данным «La Gazetta dello Sport», в «Интере» продолжают искать замену Андре Онана, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Миланцы уже определились с потенциальными сменщиками камерунца.



«Интеру» интересны Ян Зоммер, выступающий за «Баварию», и Георгий Мамардашвили, принадлежащий «Валенсии». В случае со швейцарцем клуб рассматривает вариант с арендой, по грузинскому голкиперу «чёрно-синие» готовы к полноценному трансферу. За Мамардашвили «Интер» согласен заплатить 25 млн евро.



Зоммер, перешедший в «Баварию» зимой, имеет в своем активе 25 матчей за мюнхенцев. Мамардашвили сыграл за «Валенсию» в 42 встречах.



Transfermarkt.de оценивает швейцарца в 5 млн евро, кипера из Грузии – в 25 млн.