«El Chiringuito»: «Реал» готов предложить за Мбаппе 120 млн евро

Дата публикации: 23-06-2023

Переход Килиана Мбаппе в «Реал» может состояться уже этим летом. «Сливочные» готовы выложить за форварда «ПСЖ» 120 млн евро. Об этом в эфире «El Chiringuito» заявил Пако Буйо.



По информации, имеющейся у журналиста, парижан данная сумма не устраивает. Они рассчитывают получить за Мбаппе 200 000 000 евро.



Ранее Мбаппе отказался пролонгировать соглашение с «красно-синими» до 2025 лета, потому следующий сезон для него может стать последним в составе «Пари Сен-Жермен». В связи с этим французскому клубу необходимо постараться продать его летнее трансферное окно, в противном случае Килиан покинет команду бесплатно.



В сезоне 2022/2023 Мбаппе отличился 41 раз и сделал 10 ассистов в 34 встречах за парижан.