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«Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером клуба

Дата публикации: 23-06-2023

Пресс-служба «Динамо» сообщила о заключении контракта с Марцелом Личкой, ранее тренировавшим «Оренбург». Соглашение со специалистом подписано по схеме «1+1+1». Договор будет действовать 1 год с возможностью пролонгации на последующие 2 года при выполнении определенных условий.

«Динамо» 45-летний чех будет тренировать вместе с ассистентами: Евгением Стукаловым (специалистом по физподготовке), Алексеем Радевичем (аналитиком), а также Марио Личкой и Адесойе Ойеволе (помощниками).

Ранее сообщалось, что «Оренбург» получит от «Динамо» за досрочное расторжение контракта с Личкой 1 млн евро. Аналогичную сумму чешский коуч будет ежегодно зарабатывать как тренер московского клуба.

«Бело-голубые» остались без наставника весной после увольнения Славиша Йокановича.

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