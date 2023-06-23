«Атлетико» может подписать Тео Эрнандеса

Дата публикации: 23-06-2023

«Sky Sport Italia» информирует, что к Тео Эрнандесу есть интерес со стороны «Атлетико». «Матрасники» еще не направляли предложений «Милану», за который выступает француз, но в клубе намерены выкупить контракт защитника.



«Россонери» готовы расстаться с Эрнандесом, но хотят получить за него более 80 млн евро.



Француз является одним из лидеров «Милана». В минувшем сезоне на счету 25-летнего фулбека 45 встреч, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 5 результативными передачами.



Его трудовые отношения с командой Стефано Пиоли действуют до середины 2026 года. Рыночный ценник на Эрнандеса составляет € 60 млн (данные с Transfermarkt.de).



За сборную Франции Тео провел 17 матчей (2 забитых мяча).