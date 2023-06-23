«Фенербахче» объявил о подписании Джеко

Дата публикации: 23-06-2023

Бомбардир миланского «Интернационале» Эдин Джеко продолжит карьеру в рядах турецкого гранда. 37-летний футболист заключил с «Фенербахче» контракт на два года. Об этом сообщается на официальном сайте «жёлтых канареек».



Босниец достался стамбульцам бесплатно, поскольку его трудовой договор с «Интером» подошел к концу.



В сезоне 2022/23 Джеко провел 52 матча за клуб из Милана во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Эдин также известен по выступлениям за «Вольфсбург», «Ман Сити» и «Рому».



«Фенербахче» занял 2-ое место в чемпионате Турции. «Интер» стал третьим в Серии А. В финале Лиги чемпионов «нерадзурри» уступили «Манчестер Сити».