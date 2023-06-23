«Тоттенхэм» подпишет вратаря «Эмполи» Викарио

Дата публикации: 23-06-2023

«Тоттенхэм Хотспур» согласовал условия трансфера голкипера «Эмполи» Гульельмо Викарио. Переход 26-летнего итальянца обойдется «шпорам» в 19 миллионов евро.



Викарио подпишет с «Тоттенхэмом» контракт до лета 2028 года. В ближайшие дни футболист прилетит в Лондон для прохождения медобследования.



В минувшем сезоне Викарио сыграл в 32 матчах за «Эмполи», пропустив 41 гол. В 7 поединках он отыграл «на ноль».



Ранее «Тоттенхэм» рассматривал вариант подписания вратаря «Брентфорда» Давида Райи. Основной страж ворот «шпор» Уго Льорис рассказал, что планирует покинуть команду в летнее межсезонье.



«Тоттенхэм» завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ. «Эмполи» стал 14-м в Серии А.