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Фариоли не возглавит «Шахтёр». Семья тренера отказалась ехать в Украину

Дата публикации: 23-06-2023

Итальянский тренер Франческо Фариоли не возглавит «Шахтёр». 34-летний специалист приостановил переговоры с «горняками» после того, как его семья окончательно отказалась ехать в Украину. Такой информацией поделился журналист Игорь Бурбас.

Ранее сообщалось, что «оранжево-чёрные» и Фариоли согласовали условия контракта. Итальянец был готов стать новым тренером донецкой команды.

Напомним, что резервный вариант для «Шахтёра» – наставник «Зари» Патрик ван Леувен, с которым также улажены детали личного соглашения.

Фариоли ранее работал вместе с Роберто Де Дзерби в «Беневенто» и «Сассуоло», занимаясь подготовкой вратарей. Позднее он вошел в тренерский штаб «Аланьяспора», а затем возглавил «Карагюмрюк».

В декабре 2021 года Франческо стал наставником «Аланьяспора», с которым занял пятое место в Суперлиге. В феврале нынешнего года Фариоли покинул турецкую команду, досрочно расторгнув контракт.

Ранее главный тренер «горняков» Игор Йовичевич подтвердил, что покинет «Шахтёр». Однако официально об уходе хорвата не сообщалось.

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