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«Борнмут» близок к подписанию Клюйверта

Дата публикации: 23-06-2023

«Борнмут» находится в шаге от подписания вингера «Ромы» Джастина Клюйверта.

Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «вишни» заплатят итальянскому клубу 9,5 миллионов фунтов (более 11 млн евро). В Англии 24-летний игрок будет зарабатывать 850 тысяч фунтов за сезон по пятилетнему контракту.

«Борнмут» планирует организовать медосмотр нидерландцу в ближайшие сутки. После этого документы будут готовы к подписанию.

Клюйверт последний сезон провел в «Валенсии» на правах аренды. Джастин не входил в планы главного тренера «волков» Жозе Моуриньо с момента появления португальца в команде.

Вингер обучался футболу в академии «Аякса». В 2018 году он перебрался в Рим за 17,25 млн евро.

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