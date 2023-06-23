«Борнмут» близок к подписанию Клюйверта

Дата публикации: 23-06-2023

«Борнмут» находится в шаге от подписания вингера «Ромы» Джастина Клюйверта.



Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «вишни» заплатят итальянскому клубу 9,5 миллионов фунтов (более 11 млн евро). В Англии 24-летний игрок будет зарабатывать 850 тысяч фунтов за сезон по пятилетнему контракту.



«Борнмут» планирует организовать медосмотр нидерландцу в ближайшие сутки. После этого документы будут готовы к подписанию.



Клюйверт последний сезон провел в «Валенсии» на правах аренды. Джастин не входил в планы главного тренера «волков» Жозе Моуриньо с момента появления португальца в команде.



Вингер обучался футболу в академии «Аякса». В 2018 году он перебрался в Рим за 17,25 млн евро.