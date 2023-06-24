Туринский "Ювентус" может отказаться от участия в Лиге конференций

Дата публикации: 24-06-2023

Об этом сообщают Tuttosport и La Repubblica. И хотя поначалу это звучит немного странно, у команды из Турина есть в этом свой интерес.

У одной из самых успешных итальянских команд во многих отношениях был чрезвычайно сложный сезон. В спортивном плане "Ювентус" не смог бороться за чемпионство Италии, а за пределами поля был наказан за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Однако пока наказание пришло только на национальном уровне, а УЕФА все еще проводит расследование в отношении туринской команды. Конечным результатом может стать исключение из еврокубков, но когда это произойдет, неизвестно. Может оказаться, что решение будет вынесено не сейчас, когда "Ювентус" сыграет в Лиге конференций, а в следующем году, когда команда намерена бороться за Лигу чемпионов.

Поэтому в Турине, как сообщает Tuttosport, намерены предложить мировое соглашение. Сначала "бьянконери" отказались от планов Суперлиги, а теперь, не дожидаясь результатов расследования, "Ювентус" хочет получить годовой бан дисквалификации от еврокубков в нынешнем сезоне.

Это помешало бы команде играть в Лиге конференций, что, вероятно, в любом случае не так важно для их амбиций, но "очистило бы" их ситуацию на будущее, открывая возможность играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В такой ситуации место "Ювентуса" в ЛК, вероятно, заняла бы "Фиорентина", которая в сезоне-2022/23 заняла 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.