Дата публикации: 24-06-2023

Нигерийская футбольная ассоциация выступила с неожиданной идеей. В ближайшее время может произойти смена тренера национальной сборной, но не это самое удивительное. Его судьбу должны решить... болельщики.

Нигерия — одна из самых успешных футбольных стран Африки. Год назад "Суперорлы" неожиданно не смогли пройти квалификацию на чемпионат мира в Катаре, проиграв в плей-офф Гане. После неудачной квалификации власти Нигерийской федерации решили сменить тренера. Эгуавоен Августин был заменен Жозе Пезейру.

Португалец принял сборную Нигерии 15 мая 2022 года. С тех пор команда сыграла 10 матчей, в которых были бескомпромиссны – 4 матча выиграли, 6 проиграли. Также неудачно они сыграли в квалификации на Кубок африканских наций, где они уступили Гвинее-Бисау - 0:1.

В конце концов, нигерийцы прошли квалификацию для участия в соревнованиях, но будущее тренера остается неопределенным. Контракт 63-летнего специалиста истекает в конце июня и на данный момент не продлен. Интересно, что до принятия решения президент Нигерийской футбольной ассоциации Ибрагим Гусау доверит судьбу тренера… болельщикам. Будет проведено голосование, чтобы решить, останется ли Пезейру на своем посту.

"У нас есть план, чтобы узнать мнение нигерийцев. Мы его рассмотрим, а затем сделаем то, что мы должны сделать как руководство, а именно - принять окончательное решение. Мы пробовали иностранных тренеров, а также отечественных тренеров, и кажется, что у всех были какие-то проблемы. Возможно, мы не нашли подходящего человека на эту роль. Мы обязательно обратимся к общественности, чтобы узнать их мнение о том, продолжать ли работать с Пезейру или расстаться с ним", — сказал Гусау в радиопередаче Gbamm! LovingFootball Show.