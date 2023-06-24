Дата публикации: 24-06-2023

Эмерик Лапорт может покинуть "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно. Если это произойдет, чемпионы Англии смогут потратить много денег на его преемника. Клуб нацелился на Йошко Гвардиола из "Лейпцига", но чтобы его подписать, "горожане" должны побить трансферный рекорд, сообщает ESPN.

"Манчестер Сити" великолепно завершил сезон 2022/23. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла требл, победив в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Впереди летнее трансферное окно, в котором она может снова значительно усилиться. С чемпионами Англии уже попрощались Илкай Гюндоган, Кайл Уокер и Бернарду Силва. В этот список можно добавить еще одного игрока.

ESPN сообщает, что "Манчестер Сити" в поисках регулярной практики может покинуть и Эмерик Лапорт. Испанец сыграл всего 12 матчей в АПЛ в минувшем сезоне, и в том числе, проиграл конкуренцию Рубену Диашу, Джону Стоунзу и Натану Аке.

Из-за действующего до июня 2025 года контракта "Манчестер Сити" потребует за защитника большие деньги. Ранее СМИ связывали Лапорта с "Реалом" или "Барселоной".

И кто может его заменить? По данным ESPN, "Манчестер Сити" сделает ставку на Йошко Гвардиола. Хорват является игроком "Лейпцига" с лета 2021 года и недавно продлил свой контракт до июня 2027 года.

Немецкий клуб может потребовать за него большие деньги — речь идет о сумме около 100 миллионов евро. В то же время "быки" хотели бы сохранить Гвардиола еще на один сезон. Если бы "Манчестер Сити" выполнил требования третьей команды Бундеслиги, они бы побили трансферный рекорд, если речь идет о защитниках.

В настоящее время этот "титул" принадлежит Харри Магуайру, перешедшему в "Манчестер Юнайтед" из "Лестера" за 87 миллионов евро. На втором месте в этом рейтинге Маттейс де Лигт (85,5 млн, "Ювентус"), а замыкает подиум Вирджил ван Дейк (84,6 млн, "Ливерпуль").

Стоит добавить, что Гвардиол не стал бы самым дорогим игроком в истории "Манчестер Сити". Чемпионы Англии побили рекорд летом 2021 года, когда подписали Джека Грилиша за 117,5 млн евро из "Астон Виллы".