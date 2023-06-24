Дата публикации: 24-06-2023

Что Лионель Месси думает о болельщиках "ПСЖ"? Аргентинская звезда рассказала о своих отношениях с фанатами французского клуба.

Месси не будет вспоминать болельщиков "ПСЖ" с большой любовью. У нападающего, покинувшего клуб после двух лет на "Парк де Пренс" и недавно перешедшего в "Интер Майами", сложились не самые лучшие отношения с болельщиками чемпиона Франции

Аргентинец затронул эту тему в интервью французскому beIN Sports, которое выйдет в эфир в эту субботу, 24-го июня".

"В начале отношения были отличными. Я получил большую поддержку, но потом люди стали относиться ко мне по-другому", - рассказал, аргентинец, добавив, что "это же произошло в свое время с Неймаром или Мбаппе".

"В любом случае, в моей памяти останутся все те, кто поддерживал меня с самого начала моего пребывания в Париже. Ничего больше", — холодно заключила звезда.