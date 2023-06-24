Дата публикации: 24-06-2023

Серхио Бускетс выбрал для себя новый клуб после ухода из "Барселоны". Опытный опорный полузащитник решил присоединиться к Лео Месси и стать игроком "Интера Майами".

Бускетс покинул "Барселону" после прошлого сезона. Он не хотел подписывать новый контракт, и как свободный игрок мог свободно искать новый клуб. Его соблазняли из разных уголков Европы и мира, но в итоге испанец отказатлся, среди прочих, от больших денег в Саудовской Аравии и решил играть в MLS вместе со своим давним товарищем по "Барселоне" Лионелем Месси.

34-летний хавбек провел всю свою взрослую карьеру в каталонском клубе. В прошлом сезоне он провел за "блауграну" 42 матча. В общей сложности на его счету 722 игры, 18 голов, 45 передач и 32 трофея.

Бускетс станет еще одним усилением для "Интера", но не исключено, что к команде Майами вскоре присоединится еще один игрок, покидающий "Барселону". Речь идет о Жорди Альбе, который также станет свободным агентом.