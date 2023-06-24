Дата публикации: 24-06-2023

"Ситуация намного сложнее, чем может показаться". Так пишет Marca о будущем Килиана Мбаппе. Оказывается, француз очень озабочен тем, чтобы не потерять деньги.

Две недели назад Килиан Мбаппе подтвердил, что не намерен продлевать контракт с "ПСЖ". Текущее соглашение футболиста рассчитано до июня 2024 года. Поэтому предстоящий сезон станет для него последним в клубе из французской столицы.

Мбаппе не согласился на автоматическое продление контракта еще на 12 месяцев. Между тем, Marca сообщает, что если игрок подпишет новое 2-летнее соглашение, то получит до 150 миллионов евро.

90 миллионов из этой суммы составляет так называемые "бонус лояльности". Остальные 60 миллионов – это его годовая зарплата. От этой гигантской суммы игрок отказываться не собирается. Он ясно дал понять, что может покинуть клуб, только если не потеряет эти средства.

"ПСЖ" хотел бы продать Мбаппе уже в течение нынешнего трансферного окна. Конечно, все для того, чтобы заработать на этом. Француз же тем временем тоже не хочет уступать, так что ситуация кажется очень сложной.

"В Катаре возмущены этой ситуацией. И у них есть на то причины", — отмечает Marca.

В игре также возможные бонусы от "Реала". Если бы Мбаппе присоединился к "сливочным" бесплатно, то, вероятно, получил бы до 125 миллионов евро только за подпись под контрактом.

Действия форварда вызывают массу эмоций. Испанская газета пишет, что "ПСЖ" чувствует себя обманутым". Так что сейчас напряжение вокруг будущего игрока только нарастает.