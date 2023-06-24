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Маркус Тюрам — один из самых интересных свободных игроков на трансферном рынке

Дата публикации: 24-06-2023

Маркус Тюрам — один из самых интересных свободных игроков на трансферном рынке. Француз вызывает большой интерес, и мы можем стать свидетелями конкурса миланских клубов на его подпись под контрактом.

Нет сомнений, что Маркус Тюрам  – лакомый кусок для многих клубов. 25-летний форвард будет свободным игроком с 30 июня, потому что именно тогда истечет срок его контракта с гладбахской "Боруссией ".

Такое развитие событий означает, что игрок может рассчитывать на большой интерес со стороны других клубов. По словам Фабрицио Романо, он уже отклонил предложения "ПСЖ" и "Лейпцига". Теперь свои предложения ему сделают два миланских клуба.

Речь, конечно, же, идет о "Милане" и "Интере". Итальянский журналист сообщает, что "Милан" первым сделал свое предложение с зарплатой в 5 миллионов евро в год. Однако Романо добавляет, что к "аукциону" присоединились "нерадзурри", и они могут предложить больше.

Это связано, например, с тем, что команда добилась немалых успехов на европейской арене, дойдя до финала Лиги чемпионов.

Сейчас "Милан" находится в процессе закрытия сделки по продаже Сандро Тонали в "Ньюкасл", которая принесет ему 70 миллионов евро. Однако это не означает, что эти средства сразу пойдут на усиление команды.

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