Португальский хавбек Рубен Невеш предпочел перейти в "Аль-Хиляль"

Дата публикации: 24-06-2023

Продолжается экспансия клубов с Ближнего Востока на трансферном рынке. 26-летний португальский хавбек Рубен Невеш мог выбирать из европейских предложений, но он предпочел перейти в "Аль-Хиляль".

У саудовцев практически неограниченные финансовые ресурсы. В следующем сезоне на полях Аравийского полуострова сыграют Криштиану Роналду, Карим Бензема и Н'Голо Канте, но и это еще не все.

Ясно было, что Рубен Невеш покинет английский "Вулверхэмптон" в летнее трансферное окно.

Подписи под контрактом полузащитника добивалась, в частности, "Барселона", но, в конечном счете, каталонцы "остались с носом". Накануне в пятницу был подтвержден переход Невеша в "Аль-Хиляль", заключив соглашение до конца июня 2026 года

Это, безусловно, самый крупный трансфер в истории саудовской лиги. Предыдущим рекордсменом был Матеус Перейра, который два года назад перешел в "Аль-Хиляль" за 18 миллионов евро. За Невеша пришлось выложить около 55 миллионов.