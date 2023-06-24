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Томаса Парти может покинуть лондонский "Арсенал"

Дата публикации: 24-06-2023

Грядут изменения в Северном Лондоне. Один из полузащитников может покинуть лондонский "Арсенал". Как сообщают британские СМИ, он уже принял решение.

Есть много признаков того, что  Томас Парти,  возможно, уже собирает чемоданы. Как сообщает Daily Mail, он согласился на возможный переход в туринский "Ювентус". Футболист также якобы отклонил предложения клубов Саудовской Аравии.

Ганец долгое время был важной частью проекта Микеля Артеты, однако в последнее время полузащитника преследовали травмы.

В сезоне-2021/22 он пропустил в общей сложности 14 игр за "канониров" из-за травм, а в прошлом сезоне - четыре матча.

Его возраст также может повлиять на решение клуба. 13 июня футболист отпраздновал свое 30-летие, а в планах вице-чемпионов Англии - омоложение состава.

Впрочем, он не единственный "канонир", который летом может покинуть "Эмирэйтс". The Daily Express недавно сообщил, что "Арсенал" хочет продать вратаря Рунара Алекса Рунарссона, который уже дважды отдавался в аренду.

Партии переехал в Лондон в 2020 году. Его переход из мадридского "Атлетико" обошелся "канонирам" в 50 миллионов евро. Сегодня его рыночная стоимость несколько ниже и, по данным Transfermarkt, составляет 35 миллионов.

Впереди у лондонцев очень важное трансферное окно, которое может существенно повлиять на их борьбу за чемпионство страны. Клуб с "Эмирейтс", похоже, не сидит сложа руки. Журналист Фабрицио Романо уже сообщил о переезде в Северный Лондон Кая Хаверца из "Челси".

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