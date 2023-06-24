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«Реал» объявил о продлении контракта с Себальосом

Дата публикации: 24-06-2023

На сайте «Реала» появилась информация о пролонгации сотрудничества с Даниэлем Себальосом.

Хавбек продлил соглашение со «сливочными» до лета 2027 года. В мадридскую команду он перебрался из «Бетиса» в 2017 году. Сумма трансфера составила 16,5 млн евро. За «Реал» Себальос провел 4 полноценных сезона. Испанец дважды выиграл вместе с клубом ЛЧ и один раз Ла Лигу.

В минувшем сезоне на счету полузащитника 46 встреч за «сливочных», в которых он отметился 1 забитым мячом и 9 результативными передачами.

Рыночный ценник на футболиста составляет 12 млн евро («Transfermarkt»).

За сборную Испании Себальос дебютировал в 2018 году. Всего в его активе 13 встреч за национальную команду (1 забитый мяч).

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