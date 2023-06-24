«Бавария» объявила о переходе защитника Геррейру из «Боруссии»

Дата публикации: 24-06-2023

Карьера Рафаэла Геррейру продолжится в «Баварии». Информация о подписании экс-защитника «Боруссии» (Дортмунд) появилась на сайте мюнхенцев.



«Баварии» Геррейру достался бесплатно, поскольку его договор со «шмелями» закончился. С мюнхенским клубом португалец заключил соглашение до середины 2026 года.



До переезда в Германию Геррейру выступал исключительно во Франции. Среди клубов, цвета которых он защищал, значатся «Лорьян» и «Кан». В Дортмунд футболист перебрался в 2016 году.



В сезоне 2022/2023 на счету 29-летнего защитника 36 встреч (6 забитых мячей, 14 голевых пасов).



Рыночный ценник на Геррейру равняется 20 000 000 евро (данные с портала Transfermarkt.de).