«МЮ» сделает последнее предложение «Челси» по трансферу Маунта

Дата публикации: 24-06-2023

«The Times» информирует, что «Ман Юнайтед» направит «Челси» третий запрос по Мэйсону Маунту. Ранее «красные дьяволы» предлагали за хавбека 60 млн евро, включая бонусы, но данное предложение лондонцев не устроило. В настоящий момент стороны продолжают переговоры.



«Аристократы», изначально рассчитывавшие получить с продажи Маунта 80 млн евро, снизили планку до 75,5 млн евро. Однако даже такой ценник в «Юнайтед» считают слишком высоким с учетом того, что контракт с Мэйсоном истекает через год, а сам он хочет уйти из клуба.



Если «Челси» отклонит третье предложение по Маунту, то «Ман Юнайтед» может отказаться от дальнейших попыток подписать его.



Transfermarkt.de оценивает полузащитника в € 60 млн.