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«Кадис» назвал предложение «Спартака» по Бонгонда смехотворным

Дата публикации: 24-06-2023

В руководстве «Кадиса», которому «Спартак» предлагал порядка 4 млн евро за Тео Бонгонда, назвали данную сумму смехотворной. Клуб оценивает полузащитника в 8 млн евро. Информацией поделилось издание «AS».

Сообщается, что «Кадис» рассчитывает заметно пополнить бюджет в летнее межсезонье. Руководство клуба готово расстаться с любым футболистом при наличии выгодного предложения. При этом представитель «Кадиса» прямо сообщил, что «не будет ослаблять команду, если сделка не сулит финансового роста», потому о продаже футболистов по заниженной цене не может идти речи.

В завершившемся сезоне Бонгонда выходил на поле в футболке «Кадиса» в 32 встречах (4 гола, 3 ассиста).

Ценник на хавбека составляет 4 млн евро («Transfermarkt»).

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