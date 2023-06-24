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Стало известно, кем «ПСЖ» хочет заменить Мбаппе

Дата публикации: 24-06-2023

В Twitter-аккаунте «Sports Zone» появилась информация, кого «Пари Сен-Жермен» хочет купить в качестве замены Килиану Мбаппе. Ранее ряд источников сообщили, что летом форвард парижан может стать игроком «Реала».

В «ПСЖ» намерены заменить одного из своих лидеров Маркусом Рашфордом, принадлежащим «Ман Юнайтед». После того, как «Милану» удалось убедить Рафаэла Леау пролонгировать контракт, именно англичанин стал основным вариантом для парижан.

Годом ранее Рашфорд готов был переехать по Францию, но теперь ситуация поменялась. Нападающий польщен вниманием со стороны «красно-синих», но намерен пролонгировать соглашение с «МЮ». В сезоне 2022/2023 на счету Рашфорда 56 игр за «манкунианцев» (30 забитых мячей, 11 ассистов).

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