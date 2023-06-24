«Ливерпуль» интересуется Кьезой и готов предложить «Ювентусу» 40 млн евро

Дата публикации: 24-06-2023

По данным издания «La Gazzetta dello Sport», следующим клубом Федерико Кьезы может стать «Ливерпуль». «Манкунианцы» прорабатывают вопрос с трансфером вингера «Ювентуса».



«Ливерпуль» оценивает Кьезу в 40 млн евро. В Турине хотят получить за игрока не меньше 60 000 000 евро. При этом в «Юве» не будут чинить препятствий данному переходу, клуб готов отпустить футболиста.



В команду Массимилиано Аллегри Кьеза перешел осенью 2020 года. По завершению 2-годичной аренды «бьянконери» выкупили права на него у «Фиорентины» за 42,5 млн евро.



В минувшем сезоне в активе 25-летнего итальянца 33 поединка с 4 забитыми мячами и 6 голевых передач.



Рыночный ценник на вингера составляет 50 млн евро (источник – Transfermarkt.de).