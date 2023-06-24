Дата публикации: 24-06-2023

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш перешел в «Аль-Хилаль». Футболист подписал контракт до конца сезона-2025/26. Португалец будет выступать в новом клубе под восьмым номером.



«Вулверхэмптон» заработал на трансфере рекордную для «волков» сумму. Ранее сообщалось, что клуб из Эр-Рияда заплатит за игрока 47 миллионов фунтов стерлингов.



Конкуренцию арабам пыталась создать «Барселона», которая интересовалось 26-летним опорником. Невеш позитивно отреагировал на возможный переход к «сине-гранатовым», но переговоры с клубом затянулись и каталонцы приостановили общение касательно трансфера.



Невеш выступал за «Вулверхэмптон» с июля 2017 года. С тех пор он сыграл в футболке «вулвз» 253 матча во всех турнирах. На счету португальца 30 голов и 13 ассистов.



Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» намерен подписать Калиду Кулибали, Неймара и Тете. В шорт-лист клуба из Эр-Рияда также вошел бывший наставник донецкого «Шахтёра», а ныне главный тренер «Лилля» Пауло Фонсека.