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Экс-тренер «Валенсии» и «Атлетика» Марселино возглавил «Марсель»

Дата публикации: 24-06-2023

«Марсель» объявил о назначении Марселино Гарсии Тораля на пост главного тренера команды. Детали контракта с испанским специалистом не уточняются.

Марселино оставался без работы с лета 2022 года, когда он покинул «Атлетик». Вместе с басками тренер выигрывал Суперкубок Испании-2020/21.

Тораль также известен по работе с «Вильярреалом», «Валенсией», «Севильей» и «Рекреативо», помимо прочих команд. Во главе «летучих мышей» он стал победителем Кубка Испании-2019.

На посту наставника «Марселя» 57-летний специалист сменил Игора Тудора, который объявил о своем уходе в конце сезона-2022/23.

«Бело-голубые» финишировали на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

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