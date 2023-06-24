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«Сассуоло» потребует около € 40 млн за Фраттези

Дата публикации: 24-06-2023

Центральный полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези может уйти на повышение. В услугах футболиста заинтересованы сразу два итальянских гранда – «Милан» и «Интер». Об этом рассказал агент игрока Беппе Рисо.

«На днях проведу встречу с представителями «Интера», где выслушаю их предложение. Знаю, что «Милан» намерен вмешаться в борьбу за Давиде, так как «россонери» давно следят за ним».

Возможная сумма трансфера? Этот вопрос нужно переадресовать Джованни Карневали (гендиректор «Сассуоло»), с ним всегда непросто обсуждать цифры, но мы будем работать над этим», – приводит слова Рисо «Calciomercato».

Ранее итальянские СМИ сообщили, что «Сассуоло» готов расстаться с хавбеком за 40 000 000 евро. При этом, сам игрок не желает покидать Серию А.

Отметим, Беппе Рисо также представляет интересы опорника «Милана» Сандро Тонали, который продолжит карьеру в «Ньюкасл Юнайтед».

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