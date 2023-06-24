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СМИ: «Зенит» достиг устной договоренности с «Коринтиансом» о покупке Педриньо

Дата публикации: 24-06-2023

Чемпион России «Зенит» положил глаз на юного вингера «Коринтиаса» Педриньо, считающегося одним из самых одаренных игроков клуба из Сан-Паулу.

По информации «UOL», стороны уже провели переговоры по трансферу 17-летнего футболиста. Руководство «чёрно-белых» получит 12 миллионов евро, сохранив за собой 30% экономических прав на игрока. Таким образом, «Коринтианс» весьма неплохо заработает на последующей перепродаже своего воспитанника.

Обойму Сергея Семака новичок сможет пополнить только в следующее летнее трансферное окно, когда он уже отметит своё 18-летие.

В активе Педриньо 8 матчей за первую команду «тимау».

Контракт бразильца с клубом рассчитан до 31 марта 2023 года. «Transfermarkt» оценивает игрока в 2 000 000 евро.

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