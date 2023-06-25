Владельцы «Формулы-1» могут приобрести «Ливерпуль» или «МЮ»

Дата публикации: 25-06-2023

«Liberty Media», в собственности которой находится «Формула-1», может стать владельцем одной из команд АПЛ.



«Daily Express» пишет, что компания проявляет интерес к «Тоттенхэму», «Ливерпулю» и «Ман Юнайтед», поскольку только эти топ-клубы в настоящее время можно купить. «Формула-1» была приобретена «Liberty Media» в 2017 году, а стоимость сделки составила 3,3 млрд фунтов. Также в ее собственности находится бейсбольный клуб «Атланта Брэйвз».



«Я бы не хотел говорить о покупке по заниженной цене. Мы готовы к приобретению по рыночной стоимости и последующему ее наращиванию. Пример «Атланты Брэйвз» и «Формулы-1» показывает, что мы обладаем ресурсами для создания отличного продукта. Мы готовы повторить это», - сообщил в интервью «Walker Webcast» Грег Маффей, возглавляющий «Liberty Media».