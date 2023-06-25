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Торрейра может вернуться в Италию

Дата публикации: 25-06-2023

По данным «Football Italia», этим летом может состояться возвращение Лукаса Торрейры в Серию А. Опорником «Галатасарая», который ранее выступал в Италии, интересуется «Лацио». Римляне уже вступили в переговоры с турецкой командой.

В «Лацио» рассматривают Торрейру в качестве сменщика Сергея Милинковича-Савича, который может покинуть клуб в летнее межсезонье.

В Италии Лукас защищал цвета «Пескары», «Сампдории» и «Фиорентины».

Соглашение Торрейры с «Галатасараем» рассчитано до июня 2026 года. В завершившемся сезоне на счету 27-летнего футболиста 34 встречи за «львов» (1 результативная передача).

Рыночная стоимость уругвайца составляет 15 млн евро («Transfermarkt»).

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