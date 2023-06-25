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«Ман Сити» проявляет интерес к Хакими

Дата публикации: 25-06-2023

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании правого защитника «Пари Сен-Жермен» Ашрафа Хакими. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола рассматривает 24-летнего марокканца в качестве замены для Кайла Уокера, который близок к переходу в «Баварию».

Контракт Хакими с чемпионом Франции действует до лета 2026 года. Напомним, что парижане заплатили «Интеру» 68 миллионов евро за трансфер Ашрафа.

В сезоне 2022/23 Хакими сыграл в 39 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Вместе со сборной Марокко защитник занял четвертое место на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Ман Сити» выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии в сезоне 2022/23. «ПСЖ» стал победителем чемпионата Франции.

Источник – «Marca».

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