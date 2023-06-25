Икарди может перейти в «Ювентус»

Дата публикации: 25-06-2023

В «Twitter» Экрема Конура появилась информация об интересе «Ювентуса» к Мауро Икарди. Туринцы намерены направить предложение по трансферу «ПСЖ», владеющему правами на аргентинца. За нападающего «бьянконери» готовы выложить 9 млн евро. Среди претендентов на Икарди также значатся итальянские, американские, турецкие, саудовские и французские команды.



В минувшем сезоне Мауро защищал цвета «Галатасарая» в рамках арендного соглашения. В Турции форвард выдал отличный сезон, отличившись 22 раза и сделав 7 ассистов в 24 встречах. Вместе с «Галатасараем» Икарди выиграл чемпионство, став при этом третьим в списке снайперов турецкой Суперлиги.



С «Пари Сен-Жермен» аргентинец связан контрактом до следующего лета. Transfermarkt.de оценивает Икарди в 19 млн евро.