«Рома» работает над подписанием защитника «Лидса»

Дата публикации: 25-06-2023

Переговоры по переходу Расмуса Кристенсена в «Рому» находятся в продвинутой фазе. Правами на датчанина владеет «Лидс Юнайтед», состав которого он пополнил годом ранее.



Английский клуб по итогам сезона вылетел из АПЛ. Подобная ситуация не устраивает Кристенсена. Защитник не хочет выступать в Чемпионшипе и намерен покинуть команду, пишет Джанлука Ди Марцио. В настоящий момент «павлины» обсуждает с «Ромой» условия перехода, который, скорее всего, будет оформлен в формате арендного соглашения.



В сезоне 2022/2023 на счету Кристенсена 26 встреч в чемпионате Англии, в которых он отметился 3 забитыми мячами и 1 голевым пасом. Его соглашение с «Лидсом» действует до середины 2027 года.



Рыночная стоимость 25-летнего датчанина равняется 13 млн евро (Transfermarkt.de).