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«Атлетико» может подписать Галана из «Сельты»

Дата публикации: 25-06-2023

«Атлетико» пытается закрыть сделку по переходу Хави Галана из «Сельты». Источник сообщает, что на данный момент клубы близки к договоренности, несмотря на то, что в предыдущие несколько недель переговоры проходили крайне тяжело.

«Сельта» хотела получить за Галана 18 млн евро, теперь клуб готов продать его за 12-15 млн евро. Однако «матрасники» не намерены платить за защитника и такую сумму. При этом рассматривается вариант, при котором частью сделки станет Ману Санчес, ранее находившийся в аренде в «Осасуне».

В «Атлетико» планируют решить вопрос по трансферу защитника «Сельты» до первых сборов. Если подписать Галана не получится, то команда Диего Симеоне попробует оформить переход Марка Кукурельи из «Челси» или Хосе Гайи, выступающего за «Валенсию».

Источник – «Marca».

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