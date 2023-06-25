«Манчестер Сити» следит за ситуацией вокруг Кима

Дата публикации: 25-06-2023

«Ман Сити» пополнил список претендентов на Кима Мин Джэ, правами на которого владеет «Наполи». Ранее «Манчестер Юнайтед» решил отказаться от планов по подписанию корейца, а фаворитом в споре за него считается «Бавария».



Ресурс «Football Insider» пишет, что «горожане» пристально наблюдают за развитием ситуации с защитником. «Сити» может попробовать оформить его переход. В июле трансфер корейца обойдется в сумму около 50 млн евро (58 млн фунтов).



Трудовой договор Кима с «Наполи» рассчитан до июня 2025 года. В завершившемся сезоне в активе 26-летнего центрбека 45 игр за «адзурри» (2 забитых мяча, 2 результативные передачи).



Эксперты «Transfermarkt» оценивают корейца в 60 000 000 евро.