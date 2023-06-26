1xBet признан “Спортивным букмекером года в Латинской Америке”

Дата публикации: 26-06-2023

Глобальная букмекерская компания 1xBet стала лауреатом престижной премии SiGMA Awards Americas 2023

Награждение победителей состоялось 14 июня в Сан-Паулу на специальной церемонии, которая прошла в рамках международной гемблинговой выставки SiGMA Amercas. Лучшие компании игровой индустрии были названы после голосования на странице премии и опроса авторитетного жюри.

«Стать “Спортивным букмекером года в Латинской Америке” - большая честь. В последние годы рынок Латинской Америки динамично развивается и для 1xBet очень важно быть среди лучших в этом регионе. Вручение награды стало результатом наших усилий по продвижению беттинговой платформы, привлечению новых игроков и партнеров, а также символом признания поддержки латиноамериканского спорта со стороны нашего бренда. Мы всегда стремились быть компанией, которая продумывает стратегию работы на годы вперед, и очень рады, что профессиональное сообщество по достоинству оценило нашу работу», — заявили представители 1xBet.

За последний год букмекер стал партнером целого ряда турниров и топ-клубов в Бразилии, Чили и Перу. Рекламу 1xBet можно увидеть на матчах элитных дивизионов футбольных чемпионатов, бренд получил статус официального партнера мужского и женского чемпионатов Бразилии по волейболу, а также провел множество акций, приуроченных к Копа Либертадорес. Амбассадорами 1xBet стали всемирно известный боец MMA Жозе Алдо и бразильский футболист Паулиньо - победитель Олимпийских игр 2020 года.

Про компанию 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны более чем на 60 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.

О премии SiGMA Awards Americas 2023

Премия SiGMA Awards Americas организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из регионов. SiGMA Awards Americas - часть системы премий, которые ежегодно вручаются наиболее успешным представителям гемблинговой индустрии.