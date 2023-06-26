«Рома» продлила Белотти

Дата публикации: 26-06-2023

«Рома» пролонгировала трудовые отношения с Андреа Белотти. Информацией поделилась пресс-служба римлян.



В «Рому» форвард перешел прошлым летом в ранге свободного агента после завершения контракта с «Торино». Новый договор с Белотти будет действовать до июня 2025 года.



«Это невероятно. Меня восхищает масштаб нашего клуба и Рима. Я безумно горд быть частью «Ромы». В продлении сотрудничества я вижу логическое продолжение этапа, который начался у меня в клубе годом ранее», - цитирует Белотти пресс-служба римской команды.



В сезоне 2022/2023 в активе 29-летнего нападающего 4 забитых мяча и 2 голевые передачи в 47 встречах за «джаллоросси».



Рыночная стоимость Белотти равняется 8 млн евро («Transfermarkt»).