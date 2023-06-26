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Джексон подпишет контракт с «Челси» на 8 лет

Дата публикации: 26-06-2023

«Челси» пополнится Николасом Джексоном, права на которого принадлежат «Вильярреалу». С «аристократами» центрфорвард заключит соглашение до лета 2031 года. Информацией поделился Фабрицио Романо.

Инсайдер уточнил, что медосмотр Джексона будет состоять из двух частей. Первую нападающий прошел 24-го июня, вторая запланирована на 25-ое июня. За своего футболиста «Вильярреал» получит порядка 37 млн евро, что на 2 000 000 евро больше, чем отступные по контракту сенегальца. Однако платить за Николаса лондонцы будут в рассрочку.

В завершившемся сезоне на счету Джексона 38 игр за испанскую команду (13 голов, 5 ассистов). Его соглашение с «жёлтой субмариной» действует до июня 2026 года.

Ценник на 22-летнего сенегальца составляет 30 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

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