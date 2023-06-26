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«Реал» может потерять четырех игроков, заинтересовавших аравийские клубы

Дата публикации: 26-06-2023

«Defensa Central» пишет, что сразу 4 футболиста могут уйти из «Реала» и переехать в Саудовскую Аравию.

«Сливочные» уже лишились Карима Бензема, следующей целью аравийских клубов будут Тони Кроос и Лука Модрич. По окончании сезона 2023/2024 в Саудовскую Аравию могут переехать Лукас Васкес и Начо, соглашения с которыми истекают в 2024 году.

Аравийские клубы теперь придерживаются иной тактики на трансферном рынке. Они пытаются подписать футболистов, контракты которых завершаются, что для «Реала» может обернуться большими проблемами. Подтверждает это переход Бензема, ранее не собиравшего покидать ряды «галактикос». После солидного предложения француз переехал в Саудовскую Аравию. Его примеру могут последовать и другие игроки «Реала».

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