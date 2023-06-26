«Галатасарай» хочет подписать бывшего игрока «Ростова» Шомуродова

Дата публикации: 26-06-2023

К Эльдору Шомуродову, контрактом которого владеет «Рома», есть интерес со стороны «Галатасарая». Информация появилась в издании «Fotospor».



Для турецкой команды Шомуродов, выступающий за сборную Узбекистана, не будет легионером.



Российские болельщики знают нападающего по выступлениям в составе «Ростова», цвета которого он защищал в 2017-2020 годах. Осенью 2020 года Эльдор перебрался в «Дженоа» за 9 млн евро.



Вторую половину минувшего сезона Шомуродов отыграл в «Специи» в рамках арендного соглашения. В его активе 16 встреч и 1 забитый мяч.



Форвард связан трудовым договором с «Ромой» до лета 2026 года. Ценник на Шомуродова равняется 6 000 000 евро (данные с портала Transfermarkt.de).