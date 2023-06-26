«Боруссия» хочет продать Рейну – за игроком следят клубы АПЛ

Дата публикации: 26-06-2023

«Боруссия» может расстаться с Джованни Рейной в летнее межсезонье.



По данным ресурса «Marca», дортмундцы после удачного трансфера Джуда Беллингема намерены осуществить еще одну громкую продажу. На Джованни есть спрос со стороны клубов АПЛ, чем хотят воспользоваться в «Боруссии». При этом предложений по полузащитнику «шмели» пока не получали.



Рейна стал игроком немецкой команды в 2019 году. «Боруссии» он достался бесплатно. В сезоне 2022/2023 атакующий хавбек провел 30 встреч, в которых отличился 7 раз и отдал 4 результативных паса.



С «Боруссией» Рейну связывает контракт, истекающий в июне 2025 года. Рыночная стоимость 20-летнего представителя сборной США равняется 25 млн евро (согласно «Transfermarkt»).