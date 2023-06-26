«Манчестер Сити» предложил 90 млн евро за Гвардиола

Дата публикации: 26-06-2023

«Sky Sport Germany» утверждает, что «РБ Лейпциг» получил от «Ман Сити» предложение по Йошко Гвардиолу. «Горожане» готовы выложить за защитника 90 000 000 евро, дополнив эту сумму бонусными выплатами. «Быки» надеются получить за 21-летнего хорвата не меньше 100 миллионов. Переговоры по размеру компенсации стороны ведут уже несколько дней.



При этом «Сити» уже договорился с Гвардиолом по деталям личного контракта.



Если «Лейпциг» согласится продать хорвата, то он окажется наиболее дорогим защитником в мире. В настоящее время первая строчка рейтинга принадлежит Харри Магуайру. За его переход «МЮ» выплатил «Лестеру» € 87 млн.



В минувшем сезоне в активе Гвардиола 41 игра за клуб (3 гола). Transfermarkt.de оценивает хорвата в 75 млн евро.