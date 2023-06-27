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Златан Ибрагимович: "Я не тороплюсь с прощальным матчем"

Дата публикации: 27-06-2023

Златан Ибрагимович недавно объявил о завершении карьеры. Хотя с тех пор не прошло и месяца, в "Милане" многое изменилось. Об этом швед рассказал журналистам Calciomercato.

В последние месяцы 41-летний футболист боролся с рядом проблем со здоровьем. Не продлив контракт с "Миланом", он решил повесить бутсы на гвоздь. По его собственному признанию, он воспринял это на удивление хорошо.

"Я чувствую себя действительно расслабленным, и это удивительно. Я не думал, что так будет. Я думал, что буду более напряженным. Вместо этого я чувствую себя довольно хорошо. 

Я не тороплюсь с прощальным матчем. Посмотрим, что произойдет. Прошло всего три недели. Никогда не знаешь, может в следующем месяце я буду на предсезонной тренировке "Милана", — признался Ибра.

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