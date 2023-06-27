Дата публикации: 27-06-2023

У команды со "Стэмфорд Бридж" минувший сезон стал совершенно неудачным. Недавно было объявлено, что с нового сезона команду возглавит Маурисио Почеттино. Однако в распоряжении аргентинца будет гораздо меньший выбор состава, чем у Грэма Поттера.

Чрезмерно широкая скамейка запасных называлась одной из причин проблем "Челси" в последнее время. Руководство клуба решило избавиться от ненужных игроков.

Матео Ковачич был продан в "Манчестер Сити", Н'Голо Канте, Эдуард Менди, Калиду Кулибали и Хаким Зиеш продолжат карьеру в Саудовской Аравии. Сезар Аспиликуэта хочет перейти в миланский "Интер".

Похоже, испанец будет не единственным игроком "сиих", которого мы увидим в следующем сезоне на "Сан-Сиро". Рубен Лофтус-Чик, скорее всего, перейдет в "Милане".

Англичанин уже некоторое время назад договорился с "россонери" об индивидуальном контракте. Переговоры между клубами находятся в стадии завершения. Говорят, что это всего лишь вопрос часов.

Такую информацию предоставили, в частности, Маттео Моретто и Николо Шира. По словам последнего, "Милан" заплатит за англичанина 15 миллионов евро. 27-летний футболист заменит Сандро Тонали, проданного в "Ньюкасл".