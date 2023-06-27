Дата публикации: 27-06-2023

"Тоттенхэм" сменит вратаря спустя много лет. Уго Льорис расстанется со "шпорами", а заменит его заменит Гульельмо Викарио, который перейдет в лондонский клуб из "Эмполи".





36-летний Льорис собирается покинуть "Тоттенхэм" спустя 11 лет и вернуться в свою родную "Ниццу". Француз уже получил согласие на переход в клуб Лиги 1 за год до окончания его контракта со "шпорами".

На последнем рубеже "Тоттенхэма" Льориса заменит 26-летний Гульельмо Викарио. Клуб из Северного Лондона заплатит за него около 19 миллионов евро и подпишет соглашение до середины 2026 года.

В своей карьере, Викарио играл за "Венецию", "Удинезе", "Кальяри" и "Эмполи". В Серии А на его счету 73 игры, 15 сухих матчей и 115 пропущенных голов.