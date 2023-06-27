Дата публикации: 27-06-2023

"ПСЖ" представит нового тренера в середине недели. СМИ с берегов Сены сообщают, что чемпионов Франции возглавит Луис Энрике.

Журналисты Le Parisien уверены, что дни Кристофа Гальтье в парижском клубе сочтены. Текущий контракт наставник "ПСЖ" действует до конца июня 2024 года и будет расторгнут руководством французского клуба. Он должен получить компенсацию в размере шести миллионов евро.

На тренерский мостик "ПСЖ" взойдет Луис Энрике, который будет связан с клубом двухлетним контрактом с возможностью продления его еще на 12 месяцев.

Испанский специалист, выигравший Лигу чемпионов с "Барселоной" в 2015 году, остался без работы после чемпионата мира в Катаре. Там сборная Испании под его руководством вылетела в 1/8 финала.