В «Аугсбурге» опровергли интерес к вратарю ЦСКА

Дата публикации: 27-06-2023

Тимон Паулс, возглавляющий скаутское подразделение «Аугсбурга», опроверг информацию об интересе клуба к Илье Помазуну.



«Это ложь, что «Аугсбургу» интересен Помазун», - цитирует слова Паулса журналист «Чемпионата» Мария Куцубеева.



Об интересе европейских команд к Илье Помазуну ранее рассказал ресурс «Sport24». Источник сообщил, что в числе претендентов на голкипера ЦСКА значатся «Аугсбург», некий клуб, выступающий в Сегунде, и аутсайдеры Ла Лиги.



Помазун, права на которого принадлежат «армейцам», с 2021 года находится в аренде в «Урале». В минувшем сезоне на счету 26-летнего стража ворот 39 встреч за екатеринбургскую команду (8 «сухих» матчей).



Контракт Помазуна с ПФК ЦСКА истекает в 2024 году.